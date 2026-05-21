Claudio Casisa, attore e comico, ha rilasciato un’intervista in cui parla del suo spettacolo Inconcludente. Ha spiegato che, secondo lui, spesso sono gli inconcludenti a scoprire più cose rispetto a chi si ferma alle prime impressioni. Casisa ha raccontato come il suo monologo affronti temi legati alla fragilità, al teatro e alla percezione di una generazione che si sente in ritardo rispetto alle altre. Ha condiviso alcuni dettagli sulla creazione e sul messaggio che intende trasmettere attraverso il suo lavoro.

C’è una generazione intera che ha imparato a vivere sentendosi costantemente in ritardo. In ritardo rispetto ai propri genitori, che a trent’anni avevano già una casa, una famiglia e una direzione precisa. In ritardo rispetto ai ragazzi più giovani, nati dentro un mondo più veloce, più fluido, apparentemente più sicuro di sé. In ritardo perfino rispetto alle aspettative costruite su sé stessi quando si era adolescenti e si immaginava il futuro come qualcosa di lineare, ordinato, inevitabile. È dentro questa crepa silenziosa che si muove Inconcludente, il nuovo spettacolo di Claudio Casisa in scena il 26 maggio al Teatro Oscar di Milano. Ma definirlo semplicemente uno spettacolo di stand-up comedy sarebbe riduttivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudio Casisa, intervista all’attore e comico: “Forse gli inconcludenti sono quelli che scoprono più cose”

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