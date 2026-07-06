Giovedì alle 13, i parlamentari di Forza Italia si sono riuniti in modo urgente per discutere dell’emendamento proposto da Fratelli d’Italia, che amplia l’uso delle intercettazioni. La riunione si è resa necessaria a causa delle tensioni interne alla maggioranza, in particolare sulla possibilità di utilizzare i nastri intercettati in modo più ampio. La discussione ha coinvolto i rappresentanti del partito, senza che siano state comunicate decisioni definitive.

Una riunione “urgente” per dettare la linea su un tema che rischia di spaccare la maggioranza. Giovedì alle 13 i parlamentari di Forza Italia nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato si vedranno in videocollegamento per discutere dello strappo di Fratelli d’Italia sulle intercettazioni: l’emendamento presentato all’ultimo decreto Giustizia per ampliare l’utilizzabilità dei nastri, andando incontro alle richieste del procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo. La convocazione, firmata dai capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi, è arrivata lunedì: l’unico punto all’ordine del giorno recita “ Determinazioni urgenti relative ai provvedimenti in calendario “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, tensione in maggioranza: riunione urgente di Fi sull’emendamento di FdI che amplia l’utilizzabilità dei nastri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele amplia le operazioni tra Libano e Siria, la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza OnuIsraele ha ampliato le operazioni militari tra Libano e Siria, secondo quanto riferito.

Intercettazioni, l’allarme di Melillo spacca la destra: FdI apre a modifiche sulla stretta. Ma Fi frena: “Norma di civiltà”Le discussioni sulle intercettazioni telefoniche continuano a dividere la politica italiana, con alcuni esponenti di destra che aprono alla...

Intercettazioni, Nordio apre (a metà) a Melillo: Confronto tecnico per rivedere la stretta, ma prima servono i datiUn adeguato approfondimento tecnico, basato sui dati, sul quale costruire un’ipotesi di affinamento della normativa vigente. Carlo Nordio apre, almeno all’apparenza, a rivedere la stretta del ... ilfattoquotidiano.it

Intercettazioni, l’allarme di Melillo spacca la destra: FdI apre a modifiche sulla stretta. Ma Fi frena: Norma di civiltàUn’autorevole segnalazione che teniamo nella giusta considerazione, Argomentazioni strumentali di chi vorrebbe intercettare il cittadino a ogni pie’ sospinto. La maggioranza si divide sull’allarme ... ilfattoquotidiano.it