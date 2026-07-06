Intercettazioni tensione in maggioranza | riunione urgente di Fi sull’emendamento di FdI che amplia l’utilizzabilità dei nastri

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì alle 13, i parlamentari di Forza Italia si sono riuniti in modo urgente per discutere dell’emendamento proposto da Fratelli d’Italia, che amplia l’uso delle intercettazioni. La riunione si è resa necessaria a causa delle tensioni interne alla maggioranza, in particolare sulla possibilità di utilizzare i nastri intercettati in modo più ampio. La discussione ha coinvolto i rappresentanti del partito, senza che siano state comunicate decisioni definitive.

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Una riunione “urgente” per dettare la linea su un tema che rischia di spaccare la maggioranza. Giovedì alle 13 i parlamentari di Forza Italia nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato si vedranno in videocollegamento per discutere dello strappo di Fratelli d’Italia sulle intercettazioni: l’emendamento presentato all’ultimo decreto Giustizia per ampliare l’utilizzabilità dei nastri, andando incontro alle richieste del procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo. La convocazione, firmata dai capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi, è arrivata lunedì: l’unico punto all’ordine del giorno recita “ Determinazioni urgenti relative ai provvedimenti in calendario “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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