Inter stop improvviso su Khalaili | piani da riscrivere e nuova missione per Ausilio – VIDEO di Giuseppe Colicchia

L'Inter ha interrotto improvvisamente la trattativa per il difensore Khalaili, costringendo la società a rivedere i piani di mercato. La decisione ha comportato una revisione delle strategie di acquisto e una nuova missione per il dirigente responsabile. La trattativa non è proseguita come previsto, con conseguente bisogno di pianificare alternative e riorganizzare le operazioni di mercato. La società si prepara a ricostruire il proprio percorso di acquisti in modo diverso rispetto ai piani iniziali.

Inter, stop su Khalaili e piani stravolti: mercato da ricostruire e nuova missione per Ausilio dopo l’imprevisto che cambia tutto – VIDEO di Giuseppe Colicchia. L’imponderabile che irrompe nel calciomercato e costringe a riscrivere i piani. È ciò che è accaduto all’ Inter nella trattativa per Anan Khalaili, esterno dell’ Union Saint-Gilloise che sembrava ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra. L’accordo era stato definito sia con il giocatore sia con il club belga, e Khalaili aveva già sostenuto le visite mediche. Poi, però, è arrivato lo stop inatteso: la mancata concessione dell’idoneità sportiva da parte del Coni ha bloccato l’operazione, costringendo la dirigenza a rivedere nuovamente le strategie per la corsia destra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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