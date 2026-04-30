Un’indagine sugli arbitri ha suscitato un crescente fastidio tra i rappresentanti dell’Inter, che contestano il modo in cui viene raccontata la vicenda. La squadra si sente spesso rappresentata come vittima anziché come protagonista di decisioni che la riguardano. La questione ha attirato l’attenzione, portando la società a esprimere chiaramente le proprie posizioni sui recenti sviluppi.

di Giuseppe Colicchia Inchiesta arbitri, il fastidio crescente dell’Inter per il modo di raccontare la vicenda: da carnefici a vittime! La posizione dei nerazzurri. L’ inchiesta sugli arbitri in Serie A continua a tenere banco nel calcio italiano e ad alimentare discussioni sempre più accese. La vicenda ha già portato all’autosospensione di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, e di Andrea Gervasoni, supervisore Var, mentre altri esponenti del mondo arbitrale sarebbero finiti al centro degli approfondimenti della Procura. Allo stato attuale, però, non risultano indagati club o tesserati delle società di Serie A e Serie B, compresa l’ Inter. Un passaggio importante, soprattutto alla luce delle ricostruzioni che negli ultimi giorni hanno spesso associato i nerazzurri al tema delle designazioni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta arbitri, il fastidio crescente dell’Inter per il modo di raccontare la vicenda: da carnefici a vittime! – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Gli episodi arbitrali di Inter-Atalanta: il commento a Sky Calcio Club

Notizie correlate

Inter, i due ‘no’ che hanno cambiato la stagione nerazzurra. I retroscena della svolta nel VIDEO di Giuseppe ColicchiaCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata...

Chivu e Calhanoglu, i due “no” che hanno cambiato la storia di questa Inter: col Como la prova conclamata – VIDEO di Giuseppe Colicchiadi Giuseppe Colicchia Chivu e Calhanoglu, i due “no” che hanno cambiato la storia di questa Inter: col Como la prova conclamata che in estate il club...

Una raccolta di contenuti

Caso arbitri Serie A, stupore e fastidio dall’Inter: ma nessun tesserato coinvolto. La reazione dei nerazzurri a quanto accadutoCaso arbitri Serie A, stupore e fastidio dall'Inter: ma nessun tesserato coinvolto. La reazione dei nerazzurri a quanto accaduto ... calcionews24.com

Inchiesta arbitri, Bastoni ancora in ballo. Per Marotta e l'Inter fastidio e amarezzaL'Inter non ha tesserati coinvolti nell'inchiesta arbitri ma l'amarezza è inevitabile: dal rigore non dato contro la Roma all'audio Var «bloccato» da Rocchi, fino al caso Bastoni-Kalulu, i nerazzurri ... corriere.it