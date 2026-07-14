L’Inter non può schierare Khalaili a causa di un rifiuto dell’idoneità sportiva da parte del Coni. La società nerazzurra cerca ora un sostituto tra i candidati Doué, Molina e Spence. La situazione ha bloccato l’ingaggio dell’israeliano, creando un ostacolo sia a livello medico che burocratico. La squadra sta valutando le opzioni disponibili per coprire la posizione in assenza del giocatore non idoneo.

Il no del Coni blocca l’arrivo dell’israeliano. I nerazzurri sfogliano la margherita: piacciono Doué, Molina e Spence. Il calciomercato dell’Inter deve fare i conti con un durissimo contrattempo medico e burocratico. L’affare per portare a Milano Anan Khalaili, il ventunenne esterno israeliano designato come erede di Denzel Dumfries, è ufficialmente sfumato. Il giocatore non ha infatti superato le approfondite visite mediche necessarie per ottenere l’idoneità sportiva in Italia. L’Inter era pronta a investire ben 25 milioni di euro sul talento dell’Union Saint-Gilloise, club in cui il ragazzo farà ora ritorno. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno A confermare lo stop è stato il presidente Giuseppe Marotta in conferenza stampa: « Avevamo negoziato il suo arrivo, ma non ha superato la visita di idoneità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Inter, salta Khalaili per l’idoneità sportiva: parte la caccia al sostituto

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IL CONI FERMA KHALAILI! SENZA IDONEITÀ SPORTIVA IL TRASFERIMENTO SALTA. ATTESI NUOVI ESAMI MEDICI

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