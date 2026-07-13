Inter-Khalaili salta definitivamente | l’esterno non ha superato la visita per l’idoneità sportiva

L’accordo tra Khalaili e l’Inter è saltato definitivamente. L’esterno non ha superato la visita medica per l’idoneità sportiva e quindi non si unirà al club nerazzurro. La trattativa, conclusa nelle ultime ore, si è interrotta senza possibilità di ripresa. Khalaili non farà parte della rosa dell’Inter per questa stagione. La decisione è definitiva e non ci sono ulteriori sviluppi previsti.

È di pochi minuti fa la notizia che vede definitivamente naufragata la trattativa tra Khalaili e l’Inter. L’esterno, che era arrivato a Milano nella giornata di venerdì dopo settimane di trattative tra i nerazzurri e l’Union Saint-Gilloise, avrebbe dovuto svolgere delle visite mediche supplementari dopo le difficoltà riscontrate durante il tesseramento. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e confermato successivamente da Beppe Marotta però, il giocatore non avrebbe superato le visite di idoneità al CONI, e la trattativa si sarebbe del tutto arenata. L’israeliano perciò sarebbe pronto a tornare nel suo club di appartenenza, con l’Inter che sarà costretta a muoversi per cercare un’alternativa per sostituire Dumfries. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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CLAMOROSO INTER: SALTA KHALAILI, NIENTE OK DAL CONI

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#Inter: salta definitivamente l'affare Anan #Khalaili. L'esterno non ha ottenuto l'ok medico per l'idoneità sportiva da parte del CONI. Il tesseramento dell'israeliano completamente saltato. #Calciomercato #Transfers x.com

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