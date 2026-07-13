Inter ha annunciato che Anan Khalili non ha ottenuto l’idoneità sportiva, impedendo così il suo arrivo in squadra. La società sta ora cercando alternative per rinforzare la posizione di esterno destro. Khalili, che aveva superato le visite mediche, non ha potuto completare il trasferimento a causa di problemi legati alla certificazione medica richiesta. La squadra prosegue la ricerca di un giocatore che possa coprire il ruolo di esterno destro nel mercato attuale.

La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gillois non ha ottenuto l'idoneità sportiva., Il classe 2004 era atterrato a Milano venerdì per sottoporsi alle visite mediche di rito. Gli esiti di queste visite hanno richiesto ulteriori approfondimenti medici richiesti dal Coni per rilasciare l'idoneità sportiva., L'addio di Dumfries destinazione Real Madrid ha obbligato la dirigenza a tornare sul mercato, mentre il "no" ricevuto da Palestra, che ha preferito spostarsi in Premier League e firmare per il Chelsea, aveva portato alla virata su Khalaili. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, salta Khalaili: non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Il club si butta sulle alternative

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