Inter per l' alternativa di Khalaili sarà derby di mercato col Milan? Non solo Doué tre nomi caldi

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha ricevuto il via libera per l'alternativa a Khalaili, dopo che il Coni ha dichiarato la non idoneità sportiva del giocatore. La società aveva già incontrato difficoltà con Palestra, che ha rifiutato una proposta, e ha avuto un confronto con l'agente. Oltre a Khalaili, sono emersi altri due nomi caldi come possibili obiettivi di mercato, in vista di eventuali sostituzioni o rafforzamenti.

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Prima l'esterno, poi il resto. L'Inter ha dovuto incassare il "no" di Palestra, con conseguente botta e risposta con l'agente, e da ieri ha dovuto anche accettare la mancata idoneità sportiva di Anan Khalaili, sancita dal Coni., Riaperta dunque la pratica relativa alla corsia destra, con necessità di accelerare per consegnare a Cristian Chivu quello che di fatto sarà il sostituto di Dumfries, che ha salutato in direzione Real Madrid., Come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra resta serena e fiduciosa, si è data 7-10 giorni per trovare il sostituto e provare a chiudere. La prima idea è sempre quella relativa a Guela Doué, l'esterno ivoriano dello Strasburgo, anche se il club francese chiede più di 30 milioni per il 23enne. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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