L'Inter ha ricevuto il via libera per l'alternativa a Khalaili, dopo che il Coni ha dichiarato la non idoneità sportiva del giocatore. La società aveva già incontrato difficoltà con Palestra, che ha rifiutato una proposta, e ha avuto un confronto con l'agente. Oltre a Khalaili, sono emersi altri due nomi caldi come possibili obiettivi di mercato, in vista di eventuali sostituzioni o rafforzamenti.

Prima l'esterno, poi il resto. L'Inter ha dovuto incassare il "no" di Palestra, con conseguente botta e risposta con l'agente, e da ieri ha dovuto anche accettare la mancata idoneità sportiva di Anan Khalaili, sancita dal Coni., Riaperta dunque la pratica relativa alla corsia destra, con necessità di accelerare per consegnare a Cristian Chivu quello che di fatto sarà il sostituto di Dumfries, che ha salutato in direzione Real Madrid., Come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra resta serena e fiduciosa, si è data 7-10 giorni per trovare il sostituto e provare a chiudere. La prima idea è sempre quella relativa a Guela Doué, l'esterno ivoriano dello Strasburgo, anche se il club francese chiede più di 30 milioni per il 23enne. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, per l'alternativa di Khalaili sarà derby di mercato col Milan? Non solo Doué, tre nomi caldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STOP KHALAILI: FACCIAMO CHIAREZZAALTERNATIVE DOUÈ, DODO, BELGHALI...JONES RISPONDE VIA SOCIAL

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, affare in stand by per Khalaili! Doué è la prima alternativaIl mercato dell’Inter è fermo riguardo all’acquisto di Khalaili, con Doué come prima alternativa.

Inter, non solo Khalaili: spunta Guela Doué come alternativa per la fasciaL’Inter valuta Guela Doué come possibile alternativa per la fascia, nel caso in cui la trattativa con l’israeliano si complicasse.

Temi più discussi: Inter, è Guela Doué l'alternativa a Khalaili per la fascia; Inter, nuovi accertamenti per Khalaili. Doue l'alternativa; Khalaili all'Inter è saltato, chi arriva al suo posto: i possibili obiettivi dei nerazzurri sulla fascia destra; Inter, si complica Khalaili: l'alternativa è Guela Doué.

? John Stones. Alternativa a costo zero per l’Inter. L’ex Manchester City non sarà il primo centrale che i nerazzurri prenderanno, ma dopo l’uscita di Pavard (che non fa parte del progetto) verrà valutato seriamente dall’Inter. Nome caldo e confermato dopo i x.com

Inter, riparte la caccia all'esterno: Doué pista complicata, quattro le alternative all'ivorianoIn casa Inter trovare il sostituto di Dumfries si sta rivelando più complicato del previsto e dopo Palestra è definitivamente sfumato anche Khalaili. tuttomercatoweb.com

Khalaili senza idoneità, alternativa Doué nell'estate delle verità inattese per l'Inter dopo Palestra e Nico PazL'Inter fermata su Khalaili, ansia per il verdetto del CONI dopo i no di Palestra e Nico Paz: un calciomercato di rifiuti e incertezze. Alternativa Doué ... sport.virgilio.it

Fin (intercom) acquisito da Salesforce. reddit