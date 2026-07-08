Mercato Inter affare in stand by per Khalaili! Doué è la prima alternativa

Il mercato dell’Inter è fermo riguardo all’acquisto di Khalaili, con Doué come prima alternativa. Le trattative sono in sospeso e non ci sono ancora sviluppi ufficiali. La società nerazzurra sta lavorando per rinforzare le fasce laterali, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui nomi coinvolti. Restano da seguire eventuali aggiornamenti ufficiali sulle operazioni di mercato.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il mercato Inter entra nel vivo con importanti novità legate al rafforzamento delle corsie laterali. La dirigenza del club milanese è attivamente alla ricerca di un nuovo rinforzo per la corsia di destra, ma le ultime trattative stanno registrando rallentamenti imprevisti che costringono la società a valutare nuove opzioni. Trattativa in stand-by per Anan Khalaili. Secondo quanto rivelato dagli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, la trattativa tra la Beneamata e l’ Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili ha subito una brusca frenata. L’operazione si trova attualmente in una fase di stand-by a causa di una distanza economica significativa tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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