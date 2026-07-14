L'Inter ha ricevuto la comunicazione della non idoneità sportiva di Anan Khalaili, confermata dal Coni, dopo il rifiuto di Palestra. La squadra sta valutando le prossime mosse, incluso un possibile mercato di gennaio. Sul fronte delle trattative, si parla di un derby di mercato con il Milan per un sostituto di Khalaili, mentre l’attenzione resta anche su altri tre nomi caldi. La società sta cercando di risolvere la questione prima della finestra di gennaio.

Prima l'esterno, poi il resto. L'Inter ha dovuto incassare il "no" di Palestra, con conseguente botta e risposta con l'agente, e da ieri ha dovuto anche accettare la mancata idoneità sportiva di Anan Khalaili, sancita dal Coni., Riaperta dunque la pratica relativa alla corsia destra, con necessità di accelerare per consegnare a Cristian Chivu quello che di fatto sarà il sostituto di Dumfries, che ha salutato in direzione Real Madrid., Come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra resta serena e fiduciosa, si è data 7-10 giorni per trovare il sostituto e provare a chiudere. La prima idea è sempre quella relativa a Guela Doué, l'esterno ivoriano dello Strasburgo, anche se il club francese chiede più di 30 milioni per il 23enne. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, per il sostituto di Khalaili sarà derby di mercato col Milan? Non solo Doué, tre nomi caldi

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STOP KHALAILI: FACCIAMO CHIAREZZAALTERNATIVE DOUÈ, DODO, BELGHALI...JONES RISPONDE VIA SOCIAL

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Temi più discussi: L'Inter ha il sostituto di Dumfries: è fatta per Khalaili, l'israeliano che in Champions League ha punito l'Atalanta. Cifre e dettagli; Inter, Khalaili è un caso: quattro alternative se salta l'affare; Inter, è Guela Doué l'alternativa a Khalaili: come stanno le cose; Khalaili all'Inter è saltato, chi arriva al suo posto: i possibili obiettivi dei nerazzurri sulla fascia destra.

? L’Inter continua la ricerca del sostituto di Dumfries. Djed Spence è tra i profili seguiti, ma i costi sono elevati. Valutati anche Read e Vanderson, mentre piace Nahuel Molina, senza contatti al momento. Più complicate, per motivi economici, le piste Doué e R x.com

Inter, riparte la caccia all'esterno: Doué pista complicata, quattro le alternative all'ivorianoIn casa Inter trovare il sostituto di Dumfries si sta rivelando più complicato del previsto e dopo Palestra è definitivamente sfumato anche Khalaili. tuttomercatoweb.com

Givairo Read, il nome perfetto per sostituire Dumfries: perché é un grande affareGivairo Read può essere il sostituto perfetto di Denzel Dumfries. Può essere un grande affare per i nerazzurri. interlive.it