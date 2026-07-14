Inter lo Strasburgo fa muro per Doué | ecco le alternative
La Corte di Strasburgo ha respinto l’istanza di un calciatore dell’Inter, impedendo il suo ritorno in squadra. L’atleta non potrà più giocare con la società, che ha ricevuto il via libera a cercare alternative. Nel frattempo, un altro giocatore ha pubblicato sui social un messaggio religioso, citando il Corano e un versetto che invita alla riflessione su desideri e avversioni.
Anan Khalaili si è inginocchiato diretto verso La Mecca e poi ha citato il Corano (Sura 2, versetto 216): "Può darsi che odiate qualcosa, mentre è un bene per voi, e può darsi che amiate qualcosa, mentre è un male per voi.", ha scritto sui social l’interista mancato. Nel post diffuso quando aveva già lasciato Milano, città solo sfiorata, questo talentuoso laterale 21enne ha inserito un’immagine religiosa: è una sua preghiera in campo in maglia Union Saint-Gilloise, la squadra da cui torna dopo che si è visto negare in Italia l’idoneità sportiva. Le visite mediche approfondite da queste parti gli hanno fatto scoprire qualcosa che non conosceva della propria salute e sarà un’informazione decisiva anche per proseguire altrove la carriera in sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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