La Corte di Strasburgo ha respinto l’istanza di un calciatore dell’Inter, impedendo il suo ritorno in squadra. L’atleta non potrà più giocare con la società, che ha ricevuto il via libera a cercare alternative. Nel frattempo, un altro giocatore ha pubblicato sui social un messaggio religioso, citando il Corano e un versetto che invita alla riflessione su desideri e avversioni.

Anan Khalaili si è inginocchiato diretto verso La Mecca e poi ha citato il Corano (Sura 2, versetto 216): "Può darsi che odiate qualcosa, mentre è un bene per voi, e può darsi che amiate qualcosa, mentre è un male per voi.", ha scritto sui social l’interista mancato. Nel post diffuso quando aveva già lasciato Milano, città solo sfiorata, questo talentuoso laterale 21enne ha inserito un’immagine religiosa: è una sua preghiera in campo in maglia Union Saint-Gilloise, la squadra da cui torna dopo che si è visto negare in Italia l’idoneità sportiva. Le visite mediche approfondite da queste parti gli hanno fatto scoprire qualcosa che non conosceva della propria salute e sarà un’informazione decisiva anche per proseguire altrove la carriera in sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, lo Strasburgo fa muro per Doué: ecco le alternative

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