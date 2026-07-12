L’Inter valuta alternative a Khalaili Occhi su Doué ma il prezzo è un ostacolo

L’Inter sta cercando un sostituto per Khalaili e ha messo nel mirino Doué, giocatore dello Strasburgo. Doué ha caratteristiche simili a Dumfries, ma il costo del suo cartellino rappresenta un ostacolo per il club nerazzurro. La trattativa con lo Strasburgo non è ancora definita e si sta valutando se proseguire o cercare altre soluzioni.

di Paolo Moramarco L’Inter valuta alternative a Khalaili. Occhi su Doué che piace per le caratteristiche simili a Dumfries, ma il prezzo dello Strasburgo è un ostacolo. L’ Inter attende novità nei prossimi giorni per quanto riguarda Anan Khalaili, che dovrà sostenere un supplemento di visite mediche prima del tesseramento ufficiale. Nel frattempo, il club nerazzurro continua a valutare alternative per rinforzare la fascia destra. Profilo seguito: Guela Doué. Nei giorni in cui la trattativa per Khalaili sembrava rallentare, era emerso il nome di Guela Doué, fratello maggiore di Desiré Doué del PSG. Il classe 2002 dello Strasburgo ha disputato una stagione positiva, giocando 34 partite tra campionato e competizioni europee, con 2 gol e 6 assist, incluso il percorso fino alla semifinale di Conference League. 🔗 Leggi su Internews24.com

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