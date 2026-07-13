Lo Strasburgo valuta il trasferimento di Doue a oltre 30 milioni di euro, secondo Fabrizio Romano. La cifra elevata rende difficile l’operazione per l’Inter, che resta interessata al giocatore. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma il costo elevato limita le possibilità di un accordo immediato. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali offerte o negoziati in corso.

di Alberto Petrosilli Secondo Fabrizio Romano, il club francese valuta Doue ben oltre i 30 milioni di euro: una cifra che raffredda la pista nerazzurra. L’ Inter continua a monitorare il profilo di Guéla Doué, ma la trattativa si presenta decisamente in salita a causa delle richieste economiche dello Strasburgo. Il club nerazzurro apprezza le qualità del laterale e lo considera uno dei profili interessanti per rinforzare la fascia destra, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Fabrizio Romano, la società francese valuta il proprio giocatore ben oltre i 30 milioni di euro, una cifra ritenuta molto elevata dai dirigenti interisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Doue resta un obiettivo dell’Inter ma il prezzo è altissimo: lo Strasburgo spara oltre i 30 milioni

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