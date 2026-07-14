Inter la stagione prende il via | le parole di Marotta e Chivu in conferenza stampa

La stagione 2026-2027 dell’Inter è iniziata oggi con il raduno ad Appiano Gentile. I calciatori sono stati sottoposti ai primi test fisici e medici, segnando l’avvio ufficiale della preparazione. La conferenza stampa ha visto intervenire i rappresentanti della società, che hanno commentato l’inizio della nuova annata senza rivelare dettagli sui programmi futuri. La squadra si prepara ora alle prime sessioni di allenamento in vista delle competizioni che arriveranno nei prossimi mesi.

La stagione 20262027 dell’Inter è appena iniziata. Oggi, lunedì 13 luglio 2026, è cominciato il raduno dei nerazzurri ad Appiano Gentile dove sono stati effettuati i primi test per i calciatori. In attesa del ritorno di tutti i componenti della squadra a causa del mondiale, a Milano, nella giornata odierna, si sono presentati gli italiani con Bisseck, Carlos Augusto, Josep Martinez, Piotr Zielinski, Diouf e i nuovi arrivati Stankovic e Provedel. Inoltre, come da rito, sono intervenuti ai microfoni di Inter TV il presidente Marotta e l’allenatore Cristian Chivu, dando segnali importanti sull’andamento della stagione. Marotta e Chivu suonano la carica: “abbiamo fame e voglia di vincere ancora”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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