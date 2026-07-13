Inter la conferenza stampa di inizio stagione 2026 27 LIVE | parlano Marotta e Chivu

L’Inter ha aperto ufficialmente la stagione 202627 con il primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile. Durante la conferenza stampa di inizio stagione, sono intervenuti Beppe Marotta e Cristian Chivu. I due dirigenti hanno parlato delle prime impressioni e degli obiettivi per il nuovo campionato. La squadra si prepara a iniziare gli allenamenti e le partite ufficiali, con la speranza di migliorare i risultati delle stagioni precedenti.

di Giuseppe Colicchia Inizia oggi la stagione 202627 dell’Inter, col primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile: Beppe Marotta e Cristian Chivu intervengono in conferenza. Stamattina le porte di Appiano Gentile si sono riaperte per accogliere i calciatori dell’Inter che hanno iniziato oggi il ritiro estivo in vista della prossima stagione, 202627. Alle 14:30 interverranno in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu. Noi di InterNews24 la seguiremo live. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» Inter News 24. 🔗 Leggi su Internews24.com

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LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU E BASTONI| BODØ/GLIMT-INTER | STAGIONE 2025/2026

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