Inter la conferenza stampa di inizio stagione 2026 27 LIVE | parlano Marotta e Chivu

Da internews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter ha aperto ufficialmente la stagione 202627 con il primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile. Durante la conferenza stampa di inizio stagione, sono intervenuti Beppe Marotta e Cristian Chivu. I due dirigenti hanno parlato delle prime impressioni e degli obiettivi per il nuovo campionato. La squadra si prepara a iniziare gli allenamenti e le partite ufficiali, con la speranza di migliorare i risultati delle stagioni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Giuseppe Colicchia Inizia oggi la stagione 202627 dell’Inter, col primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile: Beppe Marotta e Cristian Chivu intervengono in conferenza. Stamattina le porte di Appiano Gentile si sono riaperte per accogliere i calciatori dell’Inter che hanno iniziato oggi il ritiro estivo in vista della prossima stagione, 202627. Alle 14:30 interverranno in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu. Noi di  InterNews24  la seguiremo live. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» Inter News 24. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

inter la conferenza stampa di inizio stagione 2026 27 live parlano marotta e chivu
© Internews24.com - Inter, la conferenza stampa di inizio stagione 2026/27 LIVE: parlano Marotta e Chivu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU E BASTONI| BODØ/GLIMT-INTER | STAGIONE 2025/2026

Video LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU E BASTONI?| BODØ/GLIMT-INTER | STAGIONE 2025/2026

Notizie e thread social correlati

Inter, al via alla stagione 2026/2027: lunedì 13 luglio la conferenza stampa di Marotta e ChivuL'Inter ha annunciato che lunedì 13 luglio si terrà una conferenza stampa ad Appiano Gentile, durante la quale i vertici del club e l’allenatore...

Conferenza stampa Chivu, domani la presentazione della stagione 2026/2027 dell’InterDomani si terrà una conferenza stampa per presentare la stagione 2026/2027 dell’Inter.

Temi più discussi: Stagione 2026/27, il 13 luglio la presentazione; Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13; Avellino scatenato: arriva Di Maggio, il talento dell’Inter a titolo definitivo; La presentazione della nuova stagione in diretta.

inter la conferenza stampaLIVE Alle 14.30 Marotta e Chivu presentano la stagione dell'InterL'Inter campione d'Italia si è radunata oggi all'Inter Training Centre di Appiano Gentile e alle 14.30 il presidente e Ceo Beppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027. A seguire, sarà il t ... gazzetta.it

inter la conferenza stampaInter, la conferenza stampa preseason di Chivu | LIVELe parole in conferenza stampa di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, nel giorno del raduno della squadra campione d'Italia ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web