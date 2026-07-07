Inter al via alla stagione 2026 2027 | lunedì 13 luglio la conferenza stampa di Marotta e Chivu

Da internews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha annunciato che lunedì 13 luglio si terrà una conferenza stampa ad Appiano Gentile, durante la quale i vertici del club e l’allenatore parleranno con i media per presentare ufficialmente la stagione 20262027. La società ha programmato l’evento per inaugurare formalmente l’inizio delle attività sportive e delle competizioni in programma. La conferenza sarà l’occasione per fare il punto sulle strategie e sui piani della squadra in vista della nuova annata.

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Inter News 24 Inter, il Presidente e il tecnico nerazzurro incontreranno la stampa ad Appiano Gentile per inaugurare ufficialmente l’annata. L’ Inter è pronta a voltare pagina e a dare il via ufficiale alla nuova stagione sportiva. Attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato che lunedì 13 luglio, alle ore 14:30, presso l’ Inter Training Centre di Appiano Gentile, si terrà la presentazione dell’annata 20262027. LEGGI ANCHE:   Le ultimissime di casa Inter L’evento vedrà protagonista il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che illustrerà i piani e gli obiettivi del club alla stampa. A seguire,... 🔗 Leggi su Internews24.com

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