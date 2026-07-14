Insulti omofobi al mercatino | Frasi becere

Venerdì 26 giugno, una coppia di espositori proveniente da Torino è stata vittima di insulti omofobi al mercatino dell’antiquariato di San Benedetto del Tronto. Secondo quanto riportato, uno dei partecipanti avrebbe subito parole offensive mentre si trovava in un locale vicino al mercato, nel tentativo di ordinare una cena da asporto. L’episodio ha coinvolto alcuni avventori che avrebbero pronunciato frasi considerate becere. Non ci sono state denunce o interventi ufficiali.

Insulti omofobi contro una coppia di espositori arrivata da Torino per partecipare al mercatino dell’antiquariato di San Benedetto del Tronto. L’episodio risale a venerdì 26 giugno, quando Lorenzo Borsetti, mentre cercava una cena da asporto, sarebbe stato pesantemente offeso da alcuni avventori di un locale nelle vicinanze. Sul caso interviene la consigliera di Parità della Provincia di Ascoli Piceno Paola Petrucci, che ha indirizzato una lettera aperta al Consiglio comunale, alla Giunta e alla cittadinanza. La vicenda e i contenuti dell’intervento sono stati illustrati dalla stessa Petrucci insieme a Paola Casciati e al consigliere comunale Fabrizio Leone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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