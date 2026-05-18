Insulti omofobi al candidato consigliere di Viareggio | È tutto in mano al mio avvocato

Durante la campagna elettorale a Viareggio, sono stati registrati insulti omofobi rivolti a un candidato consigliere. In risposta, l’interessato ha dichiarato che tutte le questioni legali saranno gestite dal proprio avvocato. La vicenda si aggiunge alle tensioni già presenti sui social network, dove si susseguono commenti e reazioni legate alle imminenti elezioni amministrative. La polemica ha attirato l’attenzione di diversi utenti e ha alimentato il dibattito pubblico sulla tolleranza e il rispetto nel contesto politico locale.

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VIAREGGIO – La campagna elettorale per le amministrative entra nel vivo e a Viareggio esplode una nuova polemica politica legata ai social network. Nelle ultime ore Alessandro Santini, candidato al consiglio comunale a sostegno di Marialina Marcucci, ha denunciato pubblicamente alcuni messaggi ricevuti online, definiti dallo stesso esponente politico come attacchi a sfondo omofobo. Il caso è nato dopo la pubblicazione, sui profili social del candidato, di uno screenshot contenente commenti attribuiti a un presunto esponente di un’altra area politica cittadina. Santini ha spiegato di aver deciso di affidare la vicenda al proprio legale. “Ha tolto il commento, non l’avevo visto, me l’hanno mandato, ma ora l’ha ricevuto il mio avvocato”, ha scritto il candidato in un post pubblicato su Facebook. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Insulti omofobi al candidato consigliere di Viareggio: “È tutto in mano al mio avvocato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Insulti omofobi al sindaco Di Pippa: condannato GugliottiLa condanna arriva al termine di un lungo contenzioso e segna un punto fermo nella vicenda politica e giudiziaria che ha contrapposto l’attuale... Marcello Franzoso e gli insulti omofobi al figlio Matteo: «Non ci ha mai detto nulla»Marcello Franzoso, 66 anni, assicuratore genovese, padre di Matteo, nei giorni scorsi ha raccontato che il figlio veniva apostrofato come «il...