Marcello Franzoso, 66 anni, assicuratore genovese, padre di Matteo, nei giorni scorsi ha raccontato che il figlio veniva apostrofato come «il frocetto di Sestriere» in Nazionale. Oggi in un’intervista a La Stampa attacca direttamente la federazione sci: «Siamo rimasti soli, sono scappati tutti prima delle Olimpiadi». Matteo Franzoso è morto otto mesi fa durante un allenamento sulla pista di La Parva in Cile. È finito contro una barriera di legno ed è morto dopo due giorni di coma. I rimorsi del padre. «Se solo avessi saputo tutto ciò che ho scoperto dopo la sua scomparsa, gli avrei detto di lasciare l’attività sportiva di alto livello e di dedicarsi allo studio.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Caso Franzoso: il padre accusa il DT di insulti verso il figlio? Domande chiave Perché le protezioni sulla pista cilena erano così distanti dal percorso? Chi deve rispondere del silenzio della Federazione sulle...

Il figlio di Sal Da Vinci: «Ho saputo dopo della mia malattia perché ero troppo piccolo. Non potevamo andare in vacanza, ma mio padre non ci ha mai fatto mancare nulla»Ospite del programma televisivo La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Francesco Da Vinci, classe 1993, ha raccontato quanto il padre Sal Da...

Temi più discussi: Marcello Franzoso: Lasciati soli dopo la morte di Matteo. Non mi aveva mai confidato le offese; Marcello Franzoso e gli insulti omofobi al figlio Matteo: Non ci ha mai detto nulla; Matteo Franzoso, la denuncia del padre dello sciatore morto: Veniva chiamato 'il frocetto di Sestriere' dal dt della Nazionale; Sci, insulti e bullismo dall’allenatore: nuove accuse shock dal padre di Franzoso.

Una denuncia clamorosa, un altro grido di dolore di Marcello Franzoso, il papà di Matteo, lo sciatore di 25 anni morto otto mesi fa in allenamento, sulle nevi di Santiago del Cile. […] Lunedì sera all'evento Terzo premio Di Marzio a Portofino, abbiamo ricevut x.com

Matteo Franzoso morto, il padre accusa: «Il DT lo chiamava frocetto di Sestriere»Dopo l'incidente in Cile la famiglia attacca la federazione. La madre: «A Santiago sono successe cose strane» L'articolo Matteo Franzoso morto, il padre accusa: «Il Dt lo chiamava frocetto di Sestrier ... msn.com

Lo chiamavano il frocetto di Sestriere: nuove accuse shock dal padre di Matteo FranzosoIl padre del giovane sciatore morto in allenamento torna ad attaccare i vertici della Nazionale di sci alpino chiedendo risposte alla federazione. Carca: Rispetto il dolore non alimento polemiche ... msn.com