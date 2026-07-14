Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo un inseguimento notturno tra Viareggio e Camaiore. I Carabinieri lo hanno fermato dopo una fuga che è durata diversi chilometri, durante la quale ha tentato di scappare. La manovra di fuga si è conclusa con il suo arresto, senza altri dettagli sulle circostanze o eventuali feriti.

VIAREGGIO – Un inseguimento notturno tra Viareggio e Camaiore si è concluso con l’arresto di un trentatreenne straniero, fermato dai Carabinieri dopo una manovra di fuga protrattasi per diversi chilometri. L’episodio si inserisce nel contesto dei controlli stradali rafforzati in Versilia per gestire l’elevato flusso di visitatori durante il periodo estivo. Tutto è iniziato in via della Gronda, a Viareggio, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile ha segnalato a una vettura di accostare per un controllo di routine. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato bruscamente, costringendo i militari a inseguirlo. Durante il tragitto,... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Inseguimento tra Viareggio e Camaiore: arrestato 33enne al termine della fuga

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