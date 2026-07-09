Fuga con la droga a Napoli | arrestato 33enne dopo l’inseguimento

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Napoli dopo un inseguimento iniziato nel quartiere di Miano e concluso alla rotonda di Arzano. Durante la fuga, ha continuato a guidare nonostante l’alt dei Carabinieri. A bordo aveva marijuana, hashish e materiale destinato allo spaccio. L’arresto è stato effettuato dai militari del Nucleo Radiomobile.

Napoli, inseguimento tra Miano e Arzano: 33enne arrestato con marijuana, hashish e materiale per lo spaccio. Non si ferma all’alt dei Carabinieri. È terminata all’altezza della rotonda di Arzano la fuga di un 33enne di Casoria, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli dopo un inseguimento iniziato nel quartiere di Miano. L’uomo, identificato come G.A., non si è fermato all’alt imposto dai militari e ha tentato di allontanarsi, convinto di poter sfuggire ai controlli. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Trovato con la marijuana. Dopo essere stato bloccato, i Carabinieri hanno rinvenuto addosso al 33enne circa 70 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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