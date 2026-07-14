inseguimento da film in a14 bimbo ferito

Un inseguimento che è durato oltre due ore si è svolto tra l’autostrada e le strade secondarie tra Fermo e Ascoli, con il veicolo in fuga che ha raggiunto i 150 kmh. Durante la corsa, l’auto ha forato un casello e si è verificato un incidente: un bambino è rimasto ferito e soccorso. Il conducente è stato rintracciato dopo aver abbandonato il veicolo a piedi.

Un folle inseguimento tra autostrada e viabilità ordinaria, oltre due ore di caccia a un’auto lanciata fino a 150 chilometri orari tra i territori di Fermo e Ascoli, un casello sfondato, un incidente durante la fuga, un bambino soccorso, un conducente rintracciato dopo essersi dileguato a piedi. Si è conclusa così la complessa operazione condotta dalla sottosezione della polizia stradale di Porto San Giorgio, che ha intercettato una Renault Clio di colore scuro, segnalata perché ritenuta collegata ad una serie di truffe ai danni di anziani commesse nel Pesarese, all’interno della quale viaggiavano un uomo, una donna trentenne e due bambini di uno e sette anni, il più piccolo dei quali è rimasto ferito nell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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