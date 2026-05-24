Ieri a Cerignola, una volante della Polizia ha inseguito un’auto nelle vie cittadine, ma durante l’operazione il veicolo di servizio è uscito di strada. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La vettura di polizia si è fermata dopo aver urtato un marciapiede e un ostacolo. L’inseguimento è terminato senza ulteriori conseguenze o danni a persone o proprietà.

Scene da film ieri a Cerignola (Foggia) dove una volante della Polizia finisce fuori strada mentre insegue un’auto. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri in via Torino quando la volante della Polizia ha iniziato l’inseguimento di una Renault, tra le strade cittadine, finendo però la sua corsa contro un marciapiede ad un incrocio. I malviventi a bordo della Renault sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le loro tracce all'incrocio, dove ha improvvisamente svoltato provocando l'uscita di strada della volante della polizia che è finita rovinosamente contro il marciapiede. Le immagini sono state immortalate da una delle telecamere installate in zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Inseguimento da film tra le strade cittadine: incidente della Polizia, nessun ferito

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Fuga da film e paura tra le strade cittadine: la Polizia si schianta inseguendo i malviventi

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