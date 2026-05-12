Inseguimento da film a Roma | in moto fugge all' alt gazzella dei carabinieri centrata da un' auto

Nella capitale si è svolto un inseguimento che ha coinvolto una moto e un'auto. La moto ha tentato di sfuggire all'alt, mentre una gazzella dei carabinieri si è scontrata con un veicolo durante le operazioni di polizia. L'incidente ha causato danni e interruzioni nel traffico, senza conoscere ancora le condizioni dei coinvolti. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.

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