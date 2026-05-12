Inseguimento da film a Roma | in moto fugge all' alt gazzella dei carabinieri centrata da un' auto
Nella capitale si è svolto un inseguimento che ha coinvolto una moto e un'auto. La moto ha tentato di sfuggire all'alt, mentre una gazzella dei carabinieri si è scontrata con un veicolo durante le operazioni di polizia. L'incidente ha causato danni e interruzioni nel traffico, senza conoscere ancora le condizioni dei coinvolti. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.
Un inseguimento da film sulle strade di Roma e una gazzella dei carabinieri rimasta coinvolta in un incidente. Sono stati momenti concitati quelli vissuti nell’ultimo weekend in zona San Paolo. Una vicenda che ha preso corpo per una fuga dopo l’alti intimato dai militari.I fatti sono accaduti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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