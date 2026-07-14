Inps più semplici prestiti con trattenuta fino a un quinto della pensione | ecco le novità

Le regole per i prestiti ai pensionati con trattenuta diretta fino a un quinto della pensione sono state aggiornate. Le nuove disposizioni semplificano le procedure per ottenere e gestire questo tipo di finanziamento. La trattenuta avviene direttamente sulla pensione e permette di estinguere il prestito. Le modifiche riguardano le modalità di richiesta e le condizioni di concessione, con l’obiettivo di rendere più accessibile questa forma di prestito ai pensionati.

Sono state rinnovate le regole operative per i prestiti ai pensionati estinguibili mediante trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Lo fa sapere l’Inps spiegando che il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari ha validità triennale dal 1°maggio 2026 al 30 aprile 2029 ed è finalizzato a garantire una gestione dei finanziamenti più semplice, lineare e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità introdotte per accelerare la transizione digitale e proteggere gli utenti, spiega l’Inps, “spicca l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici dedicati per l’estinzione anticipata o la modifica dei contratti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Cessione del quinto della pensione: quanto puoi ottenere e quanto tempo serve (la verità onesta)

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Inps, più semplici prestiti con trattenuta fino a un quinto pensione. Nuovo schema valido fino al 30 aprile 2029 #ANSA x.com

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