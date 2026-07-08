La Svizzera ha superato la Colombia ai rigori 4-3 agli ottavi dei Mondiali 2026, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita si è giocata a Vancouver, in Canada. Con questa vittoria, la nazionale svizzera si è qualificata per i quarti di finale, dove affronterà l’Argentina di Messi.

VANCOUVER (CANADA) -La Svizzera vola ai quarti dei Mondiali 2026. La Nazionale elvetica ha battuto la Colombia agli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai calci di rigore per 4-3 dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari e i supplementari a Vancouver. Decisivi gli errori di Sanchez ed Hernandez, mentre è ininfluente quello di Akanji. La Svizzera ora affronterà nei quarti l’Argentina di Messi, che ha battuto l’Egitto 3-2 in rimonta. Ecco il quadro completo delle partite con gli orari.GRUPPO A:1106 Messico-Sudafrica 2-01206 (Guadalajara): Corea del Sud-Repubblica Ceca... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Svizzera batte Colombia ai rigori (4-3). Nei quarti affronterà l’Argentina di Messi

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La Svizzera batte la Colombia ai rigori e vola ai Quarti!

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