Infortuni e malattie professionali in forte aumento
Dal gennaio al maggio 2026, in Emilia Romagna si è registrato un aumento degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, il mese di maggio ha mostrato un peggioramento dell’andamento infortunistico rispetto ai mesi precedenti. L’Osservatorio permanente ha evidenziato un incremento di questi casi nella provincia.
L’Osservatorio permanente Inca Cgil sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna, per il periodo gennaio-maggio 2026 consegna un peggioramento dell’andamento infortunistico con particolare rilievo nel mese di maggio nella nostra provincia. A livello regionale si registrano 33.837 infortuni denunciati nel periodo gennaio-maggio 2.026 (+7,5% rispetto ai 31.488 del 2025). Tra questi 28 denunce di infortunio con esito mortale (nel 2025 sono state 29); 4.138 le malattie professionali denunciate nel periodo gennaio-maggio (+19,1% rispetto alle 3.474 del 2025). Per quello che riguarda la provincia di Modena, nel mese di maggio 2026 si registra un aumento degli infortuni denunciati pari a +4,5%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
RadioUCI - Infortuni sul lavoro più denunce in itinere e nelle scuole - (16-01-2026)
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