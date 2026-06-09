Nei primi quattro mesi del 2026, le denunce di malattia professionale presentate all’Inail nella provincia di Forlì Cesena sono salite del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 521 a 584. La Cgil segnala un incremento anche di infortuni sul lavoro. Non sono stati forniti dettagli su cause o settori coinvolti. La crescita delle denunce riguarda sia malattie professionali che incidenti in ambito lavorativo.

Nei primi quattro mesi del 2026 le denunce di malattia professionale presentate all’ Inail nella provincia di Forlì Cesena sono aumentate del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 521 a 584. Nello stesso arco temporale cresce del 19,4% anche il numero delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno denunciato una patologia professionale, saliti da 315 a 376. A crescere sono anche gli infortuni denunciati, passati da 2.287 a 2.475 (+8,2%). Si tratta di quasi 2.500 infortuni registrati in appena quattro mesi nella nostra provincia, un dato che conferma come il tema della salute e della sicurezza sul lavoro continui a rappresentare una priorità assoluta. "Si tratta di dati che meritano attenzione – dichiara Maria Giorgini, segretaria generale della CGIL Forlì Cesena –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allarme della Cgil: "Aumentano infortuni e malattie professionali"

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