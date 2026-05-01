Brescia allarme sicurezza | crescono infortuni e malattie professionali

A Brescia si registra un aumento degli infortuni e delle malattie professionali, secondo i dati raccolti dall'Ats locale. Le aree più colpite sono l'agricoltura, l'edilizia e la metalmeccanica. Il rapporto evidenzia un incremento rispetto alle cifre degli anni precedenti, con un aumento anche dei giorni di assenza dal lavoro causati da queste condizioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno valutando eventuali interventi.

? Cosa sapere Ats Brescia rileva aumento infortuni e malattie professionali in agricoltura, edilizia e metalmeccanica.. Le carenze nella valutazione dei rischi e manutenzione macchinari alimentano le criticità segnalate.. Mentre il primo maggio 2026 celebra il valore del lavoro, i dati dell’Ats di Brescia evidenziano come la sicurezza negli ambienti produttivi resti un nodo critico con infortuni mortali ancora troppo frequenti rispetto all’obiettivo dello zero assoluto. La ricorrenza non cancella le ombre che gravano sui cantieri, sulle linee metalmeccaniche e nei campi. Nonostante i tentativi di contenimento, le statistiche indicano una realtà che fatica a stabilizzarsi su livelli di guardia accettabili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, allarme sicurezza: crescono infortuni e malattie professionali Notizie correlate In Emilia-Romagna crescono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliNel 2025, in Emilia-Romagna, sono cresciuti sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali. «In Emilia-Romagna aumentano gli infortuni in itinere e crescono le denunce per malattie professionali»In Emilia-Romagna aumentano gli infortuni in itinere e crescono le denunce per malattie professionali:a proporre il quadro Bruno Carrà, coordinatore...