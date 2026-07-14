Un carabiniere è stato indagato per aver aggredito l’arbitro che aveva espulso il suo figlio durante un torneo giovanile. Dopo la partita, l’indagato avrebbe colpito l’arbitro, scatenando una scena fuori dal campo. L’episodio si è verificato a Ravenna e le autorità stanno approfondendo i fatti. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze legali.

Ravenna, 14 luglio 2026 – Era bastata l’espulsione di un ragazzo in un torneo giovanile perché il dopopartita si trasformasse in una scena che con il calcio dovrebbe avere ben poco a che fare. Un arbitro minacciato, spintonato, costretto a barricarsi nello spogliatoio e a chiamare la polizia. Una vicenda finita in Procura con una richiesta di archiviazione, ma che ora riparte grazie all’opposizione della parte offesa: il giudice per le indagini preliminari ha infatti disposto nuove indagini e l’iscrizione nel registro degli indagati del padre del giovane calciatore espulso, all’epoca vicebrigadiere dei carabinieri in servizio al Reparto investigativo di Caserta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indagato un carabiniere: avrebbe aggredito l’arbitro che aveva espulso il figlio

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