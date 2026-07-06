Perché Trump ha definito ‘sospetto’ e ‘orribile’ Raphael Claus l’arbitro che aveva espulso Balogun

L’arbitro brasiliano Raphael Claus, 46 anni, che dal 2015 è riconosciuto come arbitro FIFA, è stato descritto come “sospetto” e “orribile” dall’ex presidente degli Stati Uniti. Claus è stato coinvolto in una decisione che ha portato all’espulsione di un giocatore durante una recente partita. La sua identità e le sue azioni sono state oggetto di commenti pubblici, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi di tali giudizi.

Brasiliano di Santa Barbara d’Oeste, 46 anni, arbitro Fifa dal 2015, Raphael Claus è il direttore di gara definito “sospetto ” da Trump, che mostrando il cartellino rosso a Folarin Balogun – al 19esimo del secondo tempo di Stati Uniti-Bosnia Erzegovina del 2 luglio – ha involontariamente innescato il caso che sta facendo parlare il mondo intero, dopo che la Fifa ha deciso a sorpresa di sospendere la squalifica dell’attaccante, che potrà così giocare gli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio. In un’azione di gioco, Balogun aveva calpestato una caviglia del difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic. In un primo momento Claus non aveva estratto il rosso, forse optando per l’involontarietà, ma era stato richiamato allo schermo dalla sala Var, decidendo quindi per il “ grave fallo di gioco “, che prevede l’espulsione diretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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