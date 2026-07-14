Un calciatore norvegese ha ricevuto minacce di morte dopo non aver accettato un trasferimento richiesto da un altro giocatore. Le minacce sono state diffuse sui social media. La squadra nazionale ha partecipato al Mondiale, con i tifosi che si sono concentrati sul supporto alla squadra, evitando comportamenti aggressivi o violenti. La situazione ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso dei social media e alla gestione delle reazioni dei tifosi.

Un passaggio sbagliato, o come in questo caso non fatto, e i leoni da tastiera si sentono in diritto di scatenarsi. Succede anche nel caso della Norvegia che, in questo Mondiale, ci ha fatto conoscere i suoi tifosi impegnati soprattutto a divertirsi e a incoraggiare la squadra. Ma i social, si sa, sono il posto giusto per sfogarsi. Stavolta ne ha fatto le spese Alexander Sorloth, "colpevole", sull'1-0 della Norvegia con l'Inghilterra, di aver sbagliato valutazione e aver cercato di superare da solo la difesa inglese invece di passare palla al micidiale Haaland, in quel momento libero. Sappiamo come è finita poi: 2-1 per gli inglesi e vichinghi costretti a tornare a casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incubo Sorloth: minacce di morte per il mancato passaggio ad Haaland

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