Minacce di morte a Sorloth per non aver passato il pallone a Haaland ai Mondiali | la fidanzata denuncia
La fidanzata di un calciatore norvegese ha denunciato minacce di morte rivolte a lui e alla sua famiglia, dopo che sui social sono stati pubblicati insulti e minacce. La vicenda riguarda un episodio durante i Mondiali, in cui il calciatore non ha passato il pallone a un compagno, considerato un errore dai tifosi. I commenti violenti sono arrivati dopo la partita e si sono concentrati sul comportamento in campo del giocatore.
I tifosi della Norvegia non hanno perdonato a Sorloth lo sbaglio davanti alla porta: sui social sono piovuti insulti e minacce di morte a lui e alla sua famiglia dopo il pallone non passato a Haaland. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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