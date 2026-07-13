Minacce di morte a Sorloth per non aver passato il pallone a Haaland ai Mondiali | la fidanzata denuncia

Notizia in breve

La fidanzata di un calciatore norvegese ha denunciato minacce di morte rivolte a lui e alla sua famiglia, dopo che sui social sono stati pubblicati insulti e minacce. La vicenda riguarda un episodio durante i Mondiali, in cui il calciatore non ha passato il pallone a un compagno, considerato un errore dai tifosi. I commenti violenti sono arrivati dopo la partita e si sono concentrati sul comportamento in campo del giocatore.