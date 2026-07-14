‘Incontri nel Verde’ Marianna Olivadese racconta i giardini storici

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si conclude la rassegna estiva ‘Incontri nel Verde’, promossa dal Museo Diocesano di Imola. La manifestazione, tenutasi nei mesi di giugno e luglio, ha coinvolto il giardino storico dedicato a monsignor Giovanni Signani. Marianna Olivadese ha raccontato i giardini storici durante gli eventi. La serie di iniziative ha avuto come obiettivo l’illuminazione e l’animazione dello spazio verde nel centro della città.

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Domani si chiude la rassegna estiva di ‘ Incontri nel verde ’, il programma di iniziative organizzato dal Museo Diocesano di Imola che anima e illumina, per i mesi di giugno e luglio, il giardino storico monsignor Giovanni Signani. Così, dopo cinque successi e sold out, ecco l’ultimo appuntamento serale, alle 21, con ospite la dottoressa Marianna Olivadese, filologa, dottoressa di ricerca in Salute, sicurezza e sistemi del verde all’Università di Bologna, sede di Imola. Tema della serata ‘ Abitare il verde. Cosa ci insegnano i giardini storici sul nostro rapporto con la natura’. Il giardino storico infatti è un’opera d’arte vivente che nasconde ricchezze che vanno oltre quelle visibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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