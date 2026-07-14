‘Incontri nel Verde’ Marianna Olivadese racconta i giardini storici

Notizia in breve

Domani si conclude la rassegna estiva ‘Incontri nel Verde’, promossa dal Museo Diocesano di Imola. La manifestazione, tenutasi nei mesi di giugno e luglio, ha coinvolto il giardino storico dedicato a monsignor Giovanni Signani. Marianna Olivadese ha raccontato i giardini storici durante gli eventi. La serie di iniziative ha avuto come obiettivo l’illuminazione e l’animazione dello spazio verde nel centro della città.