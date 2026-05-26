Torri fortezze e giardini storici | la guida ai Castelli Aperti nel Torinese per il ponte del 2 giugno

Durante il ponte del 2 giugno, i castelli del Piemonte apriranno le loro porte al pubblico con visite guidate, eventi e iniziative speciali. Tra le strutture coinvolte ci sono torri, fortezze e giardini storici situati nel Torinese. Questa occasione permette di esplorare il patrimonio storico e culturale della regione, offrendo un’opportunità di conoscere da vicino queste testimonianze architettoniche e storiche. L’apertura riguarda diverse strutture che normalmente non sono accessibili tutti i giorni.

Con l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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