A Milano, nei Giardini Montanelli, si possono praticare nove diverse discipline di fitness immersi nel verde. La partecipazione è gratuita e permette di ricevere una bag dei partner iscrivendosi. Tra le attività proposte ci sono esercizi e allenamenti vari che si svolgono all'aperto, offrendo un’opportunità di praticare sport senza costi e in un ambiente naturale.

? Cosa scoprirai Come ci si iscrive gratuitamente per ricevere la bag dei partner?. Quali nove discipline sportive si possono praticare tra i prati milanesi?. Cosa include il percorso di benessere tra sport e incontri tematici?. Perché questo evento integra esperti medici e brand del benessere?.? In Breve Iscrizione gratuita obbligatoria tramite il portale online acorpolibero.it. Oltre 12 partner offrono prodotti per la bag di benvenuto ai partecipanti. Chetan Chauhan e il gruppo MeYoTai Danza guidano la sessione Bollywood. Otto incontri moderati trattano temi come felicità e meditazione nei Giardini Montanelli. Il 16 e il 17 maggio i Giardini Indro Montanelli di Milano ospiteranno la quarta edizione di A Corpo, un evento dedicato al fitness nel verde organizzato dalla community di in collaborazione con Virgin Active.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 9 discipline di fitness nel verde ai Giardini Montanelli

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