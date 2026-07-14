Un incidente tra tre camion si è verificato questa mattina intorno alle 8:30 sulla A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Milano. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. Si segnala che un conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

VENEZIA - Scontro tra tre mezzi pesanti sull’autostrada A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Milano. E' successo verso le 8,30 di oggi, 14 luglio. Uno dei tre conducenti coinvolti nell'incidente è rimasto incastrato nel proprio mezzo, è ferito ma cosciente. Lo scontro ha provocato pesanti disagi alla viabilità: l'autostrada è stata chiusa in direzione Milano poco dopo le 8.30 e riaperta solo alle 12.30. L'incidente Il violento tamponamento ha visto coinvolti due autoarticolati per il trasporto di materiale plastico e una bisarca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autopompa di Motta di Livenza, l’autopompa del distaccamento di San Donà di Piave e l’autogrù della centrale di Mestre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra tre mezzi pesanti, chiusa per ore l'autostrada A4 tra San Stino e Cessalto. Conducente incastrato fra le lamiere

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INCIDENTE TERRIBILE SULL'AUTOSTRADA! Camion Coinvolti e Chiusura Totale!

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