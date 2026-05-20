Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull'autostrada A4, nei pressi dello svincolo tra San Donà e Noventa. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto avrebbe tamponato un tir, causando un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli. Il conducente dell'auto è rimasto intrappolato e non è riuscito a salvarsi, perdendo la vita tra le fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'era più nulla da fare per il conducente.

Incidente mortale sull’autostrada A4, un’auto a tamponato un tir e poi ha preso fuoco. La persona alla guida della macchina ha perso la vita tra le fiamme. Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze dello svincolo di San Donà – Noventa, sulla carreggiata in direzione Trieste. L’incidente sull’autostrada A4 L’incidente si è verificato alle 15.40 del 20 maggio, nel tratto a tre corsie al chilometro 424, sulla carreggiata in direzione Trieste. Da una prima ricostruzione, l’auto stava procedendo sulla corsia centrale e ha colpito violentemente il mezzo che la precedeva. Il tratto di autostrada A4 in cui è avvenuto l’incidente Alcuni istanti dopo lo scontro, la vettura ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente in autostrada A4 vicino svincolo San Donà-Noventa, auto tampona tir: conducente morto fra le fiamme

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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Tragico incidente in autostrada A4: auto tampona un Tir e si incendia, un morto | VIDEOLa dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’autovettura è rimasta coinvolta in un violento impatto con un mezzo pesante lungo la carreggiata dell’A4. nordest24.it

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