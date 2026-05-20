Incidente tra due auto a Collemarino feriti e traffico in tilt | conducente incastrato tra le lamiere

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Collemarino, davanti al supermercato “Sì con Te”, si è verificato un incidente tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Sono rimaste ferite alcune persone coinvolte nello scontro, mentre il traffico si è verificato un blocco temporaneo sulla strada. La polizia sta raccogliendo le informazioni per chiarire la dinamica dell’incidente.

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ANCONA - Incidente poco fa a Collemarino, davanti al supermercato “Sì con Te”, dove due auto si sono scontrate tra loro. Nell’impatto è rimasta incastrata una persona che viaggiava sulla Dacia, condotta secondo le prime informazioni da una guardia giurata che avrebbe avuto con sé la pistola di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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