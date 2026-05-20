Incidente tra due auto a Collemarino feriti e traffico in tilt | conducente incastrato tra le lamiere

Oggi a Collemarino, davanti al supermercato “Sì con Te”, si è verificato un incidente tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Sono rimaste ferite alcune persone coinvolte nello scontro, mentre il traffico si è verificato un blocco temporaneo sulla strada. La polizia sta raccogliendo le informazioni per chiarire la dinamica dell’incidente.

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