Incidente sulla via per Montemesola una persona ferita
Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nei pressi dell’Ippodromo Paolo VI, sulla via per Montemesola. Due veicoli sono entrati in collisione e una persona è rimasta ferita. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza alla persona ferita. La polizia sta effettuando i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.
Tarantini Time Quotidiano Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa, nei pressi dell’Ippodromo Paolo VI, sulla via per Montemesola. Due auto, per cause da accertare, si sarebbero scontrate. Una delle due è finita fuori strada. Il bilancio è di una persona ferita. Si tratterebbe di un automobilista di Montemesola, trasportato in ospedale. Stando a quanto appreso le sue condizioni non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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