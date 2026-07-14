incidente sulla via per montemesola una persona ferita

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nei pressi dell’Ippodromo Paolo VI, sulla via per Montemesola. Due veicoli sono entrati in collisione e una persona è rimasta ferita. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza alla persona ferita. La polizia sta effettuando i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.