Terribile incidente sulla SS 106 a Mandatoriccio gravemente ferita una persona Traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 106 nella zona di Mandatoriccio, provocando il ferimento di una persona. La scena ha causato disagi alla viabilità, con il traffico che è andato in tilt per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti. L’incidente si aggiunge a una serie di eventi simili accaduti lungo questa arteria stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ennesimo incidente lungo la statale 106. Attimi di terrore lungo la striscia di asfalto che attraversa il territorio di competenza del comune di Mandatoriccio. Diverse le auto coinvolte e una persona risulta ferita gravemente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per un incendio che si è innescato ed anche per le operazioni di estrazione dei feriti. Intervenuti, oltre all'elisoccorso, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Traffico al momento paralizzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terribile incidente sulla SS 106 a Mandatoriccio, gravemente ferita una persona. Traffico in tilt ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragedia sulla Statale 106, l'ultimo saluto ad Antonio e Chiara Sullo stesso argomento Incidente nella notte sulla SS 186: auto si ribalta a Pioppo, ferita una ragazzaUn’automobile si è ribaltata nella notte lungo la Strada Statale 186 di Monreale, all’altezza della stazione di servizio che segna l’ingresso della... Incidente sulla superstrada: una persona perde la vita, traffico rallentatoBRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la... Terribile incidente sulla SS 106 a Mandatoriccio, gravemente ferita una persona. Traffico in tiltSul posto sono giunti i vigili del fuoco per un incendio che si è innescato e per le operazioni di estrazione dei feriti ... gazzettadelsud.it Guspini, lutto cittadino per la scomparsa di Marco Dessì, giovane chef vittima di un incidente sulla SS 196Profondo cordoglio a Guspini per la tragica scomparsa di Marco Dessì, giovane padre di famiglia e stimato chef, venuto a mancare all’età di 34 anni a seguito di un terribile incidente stradale avvenut ... sangavinomonreale.net