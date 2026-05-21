Incidente sulla Tangenziale all' altezza di Torrione | una persona ferita

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente sulla tangenziale di Salerno, vicino a Torrione. Un'auto è uscita di strada, sbandando e ribaltandosi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per assistere e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una persona è rimasta ferita e portata in ospedale. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Brutto incidente nel primo pomeriggio, sulla tangenziale di Salerno, all'altezza di Torrione. Per cause da accertare, infatti, un’auto è sbandata e si è ribaltata. Una persona è rimasta ferita ed è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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