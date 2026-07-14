Due operai sono rimasti feriti in modo grave dopo essere caduti da un carrello elevatore in un incidente sul lavoro avvenuto a Sant'Antonio Abate. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le condizioni di uno dei feriti sono considerate critiche, mentre l’altro si trova in condizioni stabili. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.

È di due feriti piuttosto gravi ma non in imminente pericolo di vita il bilancio dell'ennesimo incidente sul lavoro in Campania. L'ultimo episodio che allunga la triste statistica è avvenuto a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove questa mattina i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero di emergenza in via Scafati 260, presso un capannone in costruzione. Per cause in corso di accertamento, due operai - questa la prima ricostruzione - sarebbero caduti da un carrello elevatore, da un’altezza di circa 7 metri. I due, entrambi di Angri, hanno riportato lesioni e traumi su più parti del corpo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Incidente sul lavoro a Sant'Antonio Abate, due operai caduti da un carrello elevatore: ricoverati in codice rosso

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