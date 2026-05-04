Ennesimo morto sul lavoro in Abruzzo | un 47enne ha perso la vita schiacciato da un carrello elevatore

Un uomo di 47 anni è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi in Abruzzo, presso la fabbrica Hca situata nell’area industriale dell’Aquila est. Secondo quanto riferito, l’operaio è stato schiacciato da un carrello elevatore durante le attività lavorative. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno svolgendo le verifiche del caso.

Incidente mortale sul lavoro, nella giornata di oggi (lunedì 4 maggio), in Abruzzo. A perdere la vita un operaio di 47 anni, nella fabbrica Hca di Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila est. Come riporta l'Ansa, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell’AquilanoUn operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell’area industriale dell’Aquila est. Operaio 21enne in nero morto schiacciato da un carrello: 4 indagatiIn tre sono accusati di omicidio colposo per numerose violazioni della normativa sulla sicurezza, alla quarta persona viene contestato di avere fatto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Morto sul lavoro il 28 aprile ad Acerra; Ancora un morto sul lavoro!; Tragedia sul lavoro, Pasquale Perna muore in fabbrica: lascia due figlie; Acerra, operaio morto: sospetti sulla dinamica. All’ospedale portato in auto da colleghi. Morto sul lavoro a 21 anni, l'appello di Fondamenta e Avs per Rayan: Basta retorica, sosteniamo la famigliaIl partito invita la cittadinanza a contribuire alla campagna per le spese legali dopo il dramma delle Bassette: Rayan simbolo di una generazione invisibile, non sia solo l'ennesima statistica ... cesenatoday.it Pasquale Perna morto ad Acerra: ennesimo incidente sul lavoro a Napoli, sconcerto nelle città partenopee per il tiktokerDoveva essere un turno come tanti, uno di quelli che si susseguono uguali nel ritmo quotidiano del lavoro, ma non per lui, non per Pasquale Perna. Per lui, il turno di ieri pomeriggio si è trasformato ... alphabetcity.it Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un uomo è morto travolto da una ruspa mentre stava operando nei pressi di una sua proprietà. È accaduto a Chiusa, in Alto Adige, dove il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato attorno alle 9.30 di questa mattina, ma - facebook.com facebook