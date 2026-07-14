Due operai cadono dal carrello elevatore | feriti

Questa mattina, due operai sono rimasti feriti dopo essere caduti da un carrello elevatore in un capannone in costruzione in via Scafati 260. I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti sul posto per i rilievi. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via Scafati 260, presso un capannone in costruzione. Per cause in corso di accertamento, due operai sarebbero caduti da un carrello elevatore, da un’altezza di circa 7 metri. Entrambi di Angri, hanno riportato lesioni e traumi. Il primo (cl 1964) è stato trasportato all’ospedale del Mare, l’altro (cl 1969) all’ospedale di Castellammare di Stabia. Sono in codice rosso, non in pericolo di vita. Carrello e porzione di capannone sotto sequestro, indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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