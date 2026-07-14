Un grave incidente sull’autostrada ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Sul posto sono intervenuti polizia e 118, mentre si sono formate code di diversi chilometri. L’incidente si è verificato questa mattina, coinvolgendo almeno due veicoli. La dinamica precisa non è ancora stata chiarita, ma le autorità stanno effettuando i rilievi necessari. La strada rimane chiusa in alcune tratte per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un’altra mattinata si è trasformata in tragedia sulle strade italiane, dove un violentissimo schianto ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. L’impatto, devastante, ha coinvolto un’auto con a bordo cinque occupanti, che si è scontrata contro un camion, lasciando una scena drammatica e rendendo necessario un imponente intervento dei soccorritori. Le conseguenze dell’incidente sono state gravissime fin dai primi istanti. Uno dei passeggeri è morto sul colpo a causa delle lesioni riportate nello schianto, mentre un’altra persona è stata estratta dalle lamiere in condizioni disperate. Dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario, è stata trasportata in elicottero in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incidente mortale in autostrada, schianto terribile e tragedia: code per chilometri, polizia e 118 sul posto

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INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026

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