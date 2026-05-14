Sbanda con l' auto e si scontra con due veicoli | tre feriti traffico in tilt
Nel tardo pomeriggio di oggi, su via Ravegnana, poco dopo Ponte Assi, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e altri due veicoli. L'auto ha sbandato e si è scontrata con gli altri mezzi, causando tre feriti, che sono stati soccorsi sul posto. La collisione ha provocato disagi al traffico, con rallentamenti e code lungo la strada. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione.
Ha mandato il traffico in tilt l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi su via Ravegnana, poco dopo Ponte Assi. Intorno alle 17 un 55enne, che procedeva verso Forlì a bordo di una Toyota Hybrid, ha perso il controllo dell'auto sbandando a sinistra e scontrandosi violentemente con una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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