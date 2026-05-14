Sbanda con l' auto e si scontra con due veicoli | tre feriti traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio di oggi, su via Ravegnana, poco dopo Ponte Assi, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e altri due veicoli. L'auto ha sbandato e si è scontrata con gli altri mezzi, causando tre feriti, che sono stati soccorsi sul posto. La collisione ha provocato disagi al traffico, con rallentamenti e code lungo la strada. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

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