Incidente a Torino Vanchiglia | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Tre feriti e traffico difficoltoso
Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, si è verificato un incidente in corso Novara, nel quartiere Vanchiglia a Torino. Due automobili sono entrate in collisione, con una di esse che si è ribaltata in carreggiata. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il traffico nella zona si è intensificato a causa dell’accaduto, creando code e rallentamenti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire la situazione e i rilievi.
Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, in corso Novara a Torino, quasi all'angolo con via Catania, proprio davanti all'ingresso del cimitero Monumentale. A scontrarsi sono state due auto, una Fiat 500 e una Ford Escort, che si è ribaltata in carreggiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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