Incidente a Torino Vanchiglia | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Tre feriti e traffico difficoltoso

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, si è verificato un incidente in corso Novara, nel quartiere Vanchiglia a Torino. Due automobili sono entrate in collisione, con una di esse che si è ribaltata in carreggiata. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il traffico nella zona si è intensificato a causa dell’accaduto, creando code e rallentamenti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire la situazione e i rilievi.

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