Dopo aver costruito per anni il proprio potere nella Curva Sud del Milan, ora Luca Lucci prova a chiudere almeno una parte dei conti con la giustizia. L’ex leader ultrà rossonero ha infatti chiesto ieri di concordare in appello una pena di otto anni di reclusione, due in meno rispetto ai dieci inflitti in primo grado con il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, il maxi procedimento che ha scoperchiato il sistema di potere delle tifoserie organizzate di Milan e Inter. L’intesa è stata raggiunta tra il difensore di Lucci, l’avvocato Jacopo Cappetta, il pm della Direzione distrettuale antimafia Paolo Storari e la sostituta procuratrice generale Simonetta Bellaviti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Doppia Curva, Lucci verso il patteggiamento. L’ex capo della Curva Sud punta a chiudere a otto anni in appello. Ma resta aperto il processo per il tentato omicidio Anghinelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta “Doppia curva”: l’ex capo della Sud Luca Lucci, già condannato per traffico di droga, chiede di patteggiare 8 anniLuca Lucci, ex capo della Sud e condannato per traffico di droga, ha chiesto di patteggiare una pena di otto anni nell’ambito dell’inchiesta “Doppia...

Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci "creò un business di droga da 7 milioni in pandemia"Luca Lucci, ex capo ultras della curva Sud milanista, è accusato di aver creato un traffico di droga da 7 milioni di euro durante la pandemia.

Temi più discussi: Le mani delle cosche su San Siro e il patto fra ultrà delle curve. La verità dell’ex numero due della Nord Marco Ferdico ai pm: con i milanisti c’era un accordo; Inchiesta Curva Nord, post e scritte contro Ferdico: Finirai la tua sporca e inutile vita nell’unico modo che meriti, nascosto come un topo; Inchiesta ultras, trema San Siro: si pente anche l'ex capo Marco Ferdico. Nei verbali i patti con i clan e il retroscena sul calciatore dell'Inter; Inchiesta ultras, il capo pentito Ferdico: Patto tra Curva Nord e Sud di San Siro all'ombra della 'ndrangheta.

Inchiesta Doppia curva: l’ex capo della Sud Luca Lucci, già condannato per traffico di droga, chiede di patteggiare 8 anniAll’ex leader incontrastato della tifoseria rossonera erano stati inflitti 10 anni in primo grado per i business illeciti con le cosche della ‘ndrangheta. Ad aprile era stato condannato a 18 anni e 8 ... ilgiorno.it

Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci creò un business di droga da 7 milioni in pandemiaLuca Lucci, l'ex capo ultra della curva Sud milanista anche arrestato nel settembre 2024 nel maxi blitz doppia curva, grazie alla sua ... sportmediaset.mediaset.it