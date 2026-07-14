Inchiesta arbitri si va verso l’archiviazione e la chiusura del caso! I dettagli

Da internews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’inchiesta relativa agli arbitri e all’ex designatore si sta avviando verso l’archiviazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il caso nei confronti di questa figura si sta avvicinando a una richiesta ufficiale di chiusura. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini o sui motivi di questa conclusione. La procedura giudiziaria sportiva sembra quindi in fase di definizione, senza ulteriori sviluppi immediati.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Novità fondamentali sul fronte giudiziario sportivo per quanto riguarda il  club milanese. Secondo quanto riportato ufficialmente da  Sky Sport, l’inchiesta arbitrale nei confronti dell’ex designatore  Gianluca Rocchi  si sta avviando rapidamente verso una formale  richiesta di archiviazione. Il caso giudiziario vedeva sul tavolo delle indagini l’ipotesi di un concorso in  frode sportiva, una fattispecie che chiamava in causa in modo generico anche alcuni esponenti della società  nerazzurra. I dettagli della Procura di Milano e le prossime scadenze. Come riferito dettagliatamente dall’emittente satellitare di  Sky Sport, l’iter legato alla chiusura delle indagini preliminari ha subito un cambio di gestione strutturale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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