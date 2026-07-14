Inchiesta arbitri si va verso l’archiviazione e la chiusura del caso! I dettagli
L’inchiesta relativa agli arbitri e all’ex designatore si sta avviando verso l’archiviazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il caso nei confronti di questa figura si sta avvicinando a una richiesta ufficiale di chiusura. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini o sui motivi di questa conclusione. La procedura giudiziaria sportiva sembra quindi in fase di definizione, senza ulteriori sviluppi immediati.
Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Novità fondamentali sul fronte giudiziario sportivo per quanto riguarda il club milanese. Secondo quanto riportato ufficialmente da Sky Sport, l’inchiesta arbitrale nei confronti dell’ex designatore Gianluca Rocchi si sta avviando rapidamente verso una formale richiesta di archiviazione. Il caso giudiziario vedeva sul tavolo delle indagini l’ipotesi di un concorso in frode sportiva, una fattispecie che chiamava in causa in modo generico anche alcuni esponenti della società nerazzurra. I dettagli della Procura di Milano e le prossime scadenze. Come riferito dettagliatamente dall’emittente satellitare di Sky Sport, l’iter legato alla chiusura delle indagini preliminari ha subito un cambio di gestione strutturale. 🔗 Leggi su Internews24.com
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