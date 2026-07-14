Inchiesta arbitri si va verso l’archiviazione e la chiusura del caso! I dettagli

Notizia in breve

L’inchiesta relativa agli arbitri e all’ex designatore si sta avviando verso l’archiviazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il caso nei confronti di questa figura si sta avvicinando a una richiesta ufficiale di chiusura. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini o sui motivi di questa conclusione. La procedura giudiziaria sportiva sembra quindi in fase di definizione, senza ulteriori sviluppi immediati.